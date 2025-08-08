Calcio D, i calendari: si parte subito con Pistoiese-Imolese

  • 08 agosto 2025
La Lnd ha diramato i calendari del campionato 2025-2026 e c’è subito il big-match Pistoiese-Imolese.

Nel girone D domenica 7 settembre alle 15 si parte con Pistoiese-Imolese e Tuttocuoio-Tropical Coriano. Debutto casalingo domenica 14 con Imolese-Sangiuliano City e Tropical-Correggese.

Nel girone F, domenica 7 settembre alle 15 prima giornata con Castelfidardo-Sammaurese e San Marino-Termoli. Domenica 14 seconda giornata con Sammaurese-Recanatese e L’Aquila-San Marino.

Clicca qui per i calendari completi dei gironi D e F

Due turni infrasettimanali, la stagione regolare termina il 3 maggio

La regular season del campionato si svilupperà in 34 giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.

Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15.

