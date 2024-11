Calcio D girone D, Ravenna e Tau non si fanno male, il Forlì vince ed è secondo

Termina a reti inviolate l’atteso big-match tra Ravenna e Tau e a godere è il Forlì che passa sul campo del Tuttocuoio, imbattuto in casa da due mesi (1-3), e balza al secondo posto superando proprio i giallorossi e arrivando a -2 dalla vetta. In gol per i biancorossi Campagna, Petrelli e Okitokandijo. Colpaccio dello United Riccione che vince sul campo del Sasso Marconi (0-2). Decisivi Ricozzi su rigore (56’) e Bontempi (84’). Prima vittoria stagionale della Sammaurese che piega il Fiorenzuola al Macrelli grazie a Morri (69’). Corsara l’Imolese che vince bene a Piacenza (1-3) in virtù dei centri di Manes (18’), Pierfederici (39’) e Brandi (49’). Nota stonata della giornata, invece, è il San Marino che cade a Pistoia (1-0).