Calcio D girone D, non cambia nulla in vetta: vincono Forlì, Ravenna e Tau Altopascio

Giornata interlocutoria per quello che riguarda almeno le prime posizioni in classifica. Infatti la capolista Forlì si sbarazza facilmente dello United Riccione con i gol di Rossi, Lombardi e Trombetta su rigore, invece il Ravenna piega la Sammaurese nel derby con lo spunto personale di Lordkipanidze al 18’ sebbene nel finale la squadra di Protti recrimini per un rigore non dato (fallo di Amoabeng su Forte). Male l’Imolese che si arrende sul sintetico del Tau Altopascio (4-1, non basta il gol di Belloni nel finale). Importante successo in chiave salvezza, infine, del San Marino nella tana dello Zenith Prato (doppietta di Passewe).