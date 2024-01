Calcio D Girone D, Il Victor San Marino sempre più in alto anche grazie al sorprendente Matteo Onofri

Il 2024 per il Victor San Marino si è aperto nel segno della recente tradizione: quella di portare a casa i tre punti con il punteggio di 1-0. È successo otto volte in stagione. Un risultato frutto della grande solidità mostrata dalla squadra nel corso del campionato e dell’abilità nello sfruttare i calci piazzati. Il gol-partita in casa del Fanfulla, sugli sviluppi di una punizione di Sabba, è arrivato per merito del difensore centrale Matteo Onofri, classe 2004, assoluta rivelazione in casa Victor.

L’allenatore Cassani, al termine della partita, lo ha elogiato per l’abilità in area avversaria: «È bravo a cercarsi le occasioni». Complimenti incassati da Onofri con soddisfazione: «Sì, quando sono nell’altra area mi piace fare gol. Cerco di prendere il tempo di testa, sono abbastanza in bravo in questo».

Ma il gol contro il Fanfulla è stato segnato di piede: «Sabba ha messo una palla in mezzo, io sono andato sul secondo palo, De Queiroz ha sporcato la traiettoria con una specie di campanile. Ero spalle alla porta, mi sono girato e ho pensato subito al tiro. Fortunatamente l’ho presa molto bene ed è andata all’incrocio».

Onofri lo scorso anno ha siglato 3 reti in Eccellenza nella Savignanese, con il Victor sono già due le sue segnature: la prima era stata l’ultima rete dei tanti del 2023, il definitivo 4-0 contro il Borgo San Donnino. Ma ciò che conta è in primis l’ennesimo clean sheet stagionale: «Essendo un difensore è ciò che interessa per prima cosa: non prendere gol. Male che vada con lo 0-0 portiamo a casa un punto. Ma i meriti nel non prendere gol sono di tutti, del pressing feroce in partita: lavoriamo duramente in settimana. Io mi trovo bene con i compagni di reparto e con Pazzini, un portiere che dà una grande sicurezza».

Con l’infortunio di D’Este e l’impiego da titolare dell’under Lozza, si è aperta la possibilità per il Victor di schierare tre over in difesa. Ma Cassani ha continuato a dare fiducia a Onofri, venendo ripagato ancora una volta dalle buone prestazioni del difensore cresciuto nel Cesena ma svincolato nell’estate 2022 perché non rientrava nei piani di Ceccarelli in Primavera: «Qui a San Marino ho respirato fiducia fin dalle prime partite da parte dell’allenatore e della società e ciò mi spinge a cercare di fare sempre meglio».

Nel finale del match di Lodi, nel Victor ha esordito l’attaccante Marco Villanova: «L’abbiamo accolto bene. Abbiamo un grande gruppo: chiunque arrivi si trova a suo agio. Per quello che ho visto, posso dire che è un acquisto che ci farà molto comodo, la sua carriera parla per lui».