Calcio D girone D, il Tau va ko e il Ravenna adesso è soltanto a -3 dalla vetta

Dopo aver vinto il derby il Ravenna si è messo comodo sul divano per ascoltare le notizie su Progresso-Tau. La sconfitta della capolista ha fatto sicuramente sobbalzare i giallorossi ora soltanto a -3 e ha fatto piacere anche al Forlì, sconfitto sì al Benelli sabato sera, ma sempre a -4 dalla vetta. Per il resto, l’Imolese strappa un pareggio (1-1) in casa del Sasso Marconi nonostante il vantaggio iniziale di Gasperoni all’11’. Il San Marino esce indenne dal campo del Tuttocuoio (0-0), così come lo United Riccione fa altrettanto da Prato (1-1, in gol Likaxhiu). Infine la Sammaurese cede in casa al Cittadella Vis Modena (1-2, per i giallorossi a bersaglio il solito Gaetani)