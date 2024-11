Calcio D girone D, il Ravenna trionfa nel derby contro il Forlì (2-0)

Due gol in quattro minuti, i primi del secondo tempo e il gioco è fatto per il Ravenna. Così la squadra di Marchionni si aggiudica il derby romagnolo con il Forlì. Protagonisti Manuzzi che raccoglie un cross basso di Rrapaj e infila da due passi l’incolpevole Martelli (47’), e lo stesso Rrapaj che in area risolve una mischia furibonda al 51’. La squadra giallorossa ora sa solo vincere e continua la sua caccia alla capolista Tau Altopascio mentre il Forlì esce un po’ ridimensionato anche se può recriminare per un gol di Lilli annullato per fuorigioco inesistente e per un rigore non concesso dopo un fallo netto di Milan su Farinelli.