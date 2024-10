Calcio D girone D, il Ravenna risorge a Imola, il Forlì continua la caccia al Tau Altopascio - Gallery

E’ la domenica del Ravenna che dà un calcio alla crisi e vince il derby di Imola. Ci pensa Onofri al 17’ a risolvere la pratica e a salvare così il tecnico Antonioli che era sull’orlo dell’esonero. Una vittoria tutta cuore visto che è stata ottenuta con l’uomo in meno dal 59’ (espulso Nappello). Per l’Imolese una brutta battuta d’arresto. Bene il Forlì che deve aspettare la ripresa inoltrata per avere ragione del Fiorenzuola: sono Farinelli e Menarini tra il 69’ e il 72’ a stendere i rossoneri (2-0). I Galletti continuano a rincorrere il Tau Altopascio ancora a punteggio pieno (sei vittorie di fila). Boccata d’ossigeno per la Sammaurese che pareggia sul campo della rivelazione Sasso Marconi (2-2): doppietta del solito Gaetani che per due volte riprende la squadra bolognese. Altra beffa per lo United Riccione che a Cattolica è in vantaggio sul Progresso fino al 91’ e poi si fa raggiungere (1-1). Mercoledì Lentigione-San Marino chiuderà la sesta giornata.