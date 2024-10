Il Ravenna non va oltre l’1-1 a Cattolica contro lo United Riccione e perde altro terreno nei confronti della vetta. Ora infatti il sorprendente Tau Altopascio è a +11 (settima vittoria consecutiva per i toscani). A Lordkipanidze (9’) risponde subito Rossi (14’). Nulla da fare per la Sammaurese che cade male a Pistoia nonostante il vantaggio iniziale di Manuzzi (4-1). Malissimo il San Marino che si inchina ad Acquaviva al Prato (0-3).