Il Forlì risponde al Ravenna e lo fa entro le 14.40: infatti Macrì, Farinelli e Campagna risolvono la pratica Prato segnando tre gol nei primi 8 minuti, poi nella ripresa arriva il poker di Trombetta. Per il resto tutte male le altre romagnole: il San Marino perde a Sasso Marconi per 3-2, l’Imolese cede di misura a Pistoia (1-0), lo United Riccione non ha scampo sul terreno di gioco del Tuttocuoio (2-0). Infine pareggio a reti inviolate della Sammaurese contro il Piacenza al Macrelli.