Calcio D girone D, il Forlì piega il Tau e resta da solo con il Ravenna che passa a Sasso Marconi

Ormai è sempre più un braccio di ferro tra Forlì e Ravenna. I Galletti hanno la meglio sul Tau Altopascio nel big-match di giornata grazie al solito Petrelli in gol al 14’. I giallorossi invece vincono a Sasso Marconi grazie ai gol di Manuzzi (poi il pareggio di Geroni) e Onofri in rete subito dopo che gli emiliani erano rimasti in 10. Per il resto clamoroso capitombolo dell’Imolese in casa contro il fanalino di coda Fiorenzuola (0-2), mentre la Sammaurese strappa un punto sul terreno dello Zenith Prato, così come lo United ottiene un pari sul proprio campo contro il Corticella (1-1). Infine il San Marino perde sul Titano con il Cittadella Vis Modena (0-1).