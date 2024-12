Calcio D girone D, Forlì a forza 6, Ravenna corsaro, lo United sconfigge l’Imolese

Non cambia nulla in vetta, dove vincono la capolista Tau e le inseguitrici Ravenna e Forlì. Però le due romagnole lanciano messaggi importanti: infatti i galletti superano in casa il Piacenza con un roboante 6-1 (doppietta di Petrelli, gol di Campagna, Mandrelli, Macri e autogol di Silva), i giallorossi invece passano a Fiorenzuola per 2-1 (a bersaglio Lo Bosco e Mandorlini), a seguire lo United Riccione conferma il suo buon momento e sconfigge sul proprio campo l’Imolese per 2-0 (Likaxhiu e Ricozzi su rigore), finisce a reti inviolate il derby tra San Marino e Sammaurese