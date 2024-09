Calcio D girone D, cinquina del Forlì, il Ravenna perde a Pistoia, torna al successo il San Marino

Sotto il segno del Forlì. La squadra di Miramari dà spettacolo e sfata il tabù Corticella con una sonora cinquina: in gol Merlonghi (48’) poi due volte Macrì (51’ e 58’), quindi Mandrelli (71’) e Petrelli su rigore (85’). Male il Ravenna e guarda caso è ancora la Pistoiese a mettergli il bastone tra le ruote: decide un guizzo di Cuomo al 76’. Disco rosso anche per la Sammaurese che cade sul campo del Tuttocuoio (2-1): non basta il provvisorio pari di Gaetani (31’). Sconfitta casalinga dello United trafitto da Guidone che lancia così il Cittadella Vis Modena. Il San Marino vince nel finale contro il Fiorenzuola e salva Cascione (1-0): match winner Haruna. Infine ieri sera l’Imolese aveva sconfitto per 1-0 il Progresso grazie ad un acuto di Ballanti.