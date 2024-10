Calcio D, Forlì e Imolese a segno, cadono Sammaurese e San Marino

Il Forlì piazza il colpo e vince in casa del Cittadella Vis Modena (2-3). Protagonista Okitokandjo autore di una doppietta (37’ e 83’) mentre il gol iniziale è di Saporetti (34’) che firma il momentaneo pareggio. Bene anche l’Imolese che espugna il campo del Lentigione, giocando in 10 tutto il secondo tempo, grazie alla rete di Brandi al 16’. Parte male l’avventura di Stefano Protti sulla panchina della Sammaurese sconfitta al Macrelli dalla capolista Tau Altopascio (0-1). Delude il San Marino, infine, che scivola in trasferta al cospetto del Progresso (1-0).