Calcio D, ecco il girone del Tropical Coriano

Il Dipartimento Interregionale ha svelato la composizione dei gironi della Serie D 2026/2027. Per la seconda stagione consecutiva, la massima serie dilettantistica si presenta nel format a 162 squadre divise in nove raggruppamenti da 18 formazioni ciascuno. Numeri che ne fanno il campionato più rappresentativo d’Italia con ben 19 regioni su 20 presenti (con la sola eccezione della Valle d’Aosta) e ben 81 province.

Il regolamento prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Tre gli under obbligatori previsti da regolamento: un 2006, un 2007 e un 2008.

La Romagna sarà rappresentata dal Tropical Coriano, inserita nel girone D con Città di Pontedera, ​Pistoiese, ​Cittadella Modena, ​Correggese, ​Lentigione, ​Arconatese, ​Aurora Pro Patria, ​Castellanzese, ​Crema, ​Casatese Merate, ​Oltrepò, ​Pavia, ​Pro Sesto, ​Sant’Angelo, ​Solbiatese, ​Varese, ​Varesina