Calcio D, E’ ufficiale: lo United Riccione ha esonerato Riolfo. Domenica senza allenatore in casa del Notaresco

Come era chiaro già da più di 24 ore, lo United Riccione ha annunciato alle 13.30 l’esonero di Giancarlo Riolfo. Il problema è che, dopo lo stucchevole teatrino di ieri, Mattia Graffiedi ha rinunciato all’incarico e quindi domani i biancazzurri andranno a giocare in casa del Notaresco senza allenatore. A guidare la squadra sarà quasi certamente l’allenatore dei portieri Raffaele Ferioli, che ha guidato anche l’allenamento di questa mattina. Questo il comunicato: “Lo United Riccione comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il tecnico della prima squadra Giancarlo Riolfo e il suo vice Paolo Pantera ai quali si augurano le migliori fortune sportive. La società è al lavoro per individuare la guida tecnica per la restante parte di stagione, le scelte verranno comunicate nei primi giorni della prossima settimana”.