Calcio D coppa Italia: Imolese-Trapani oggi semifinale d’andata

Quella che cinque anni fa sarebbe stata la partita dei sogni mostruosamente proibiti (se avesse superato il Piacenza, l’Imolese allora di Dionisi si sarebbe giocata la B con i siciliani), oggi è la sfida che la piccola Imolese che sfida il grande Trapani.

Sì, grande: non può definirsi altrimenti chi sta per stravincere il proprio girone di serie D e che, grazie a un presidente come Antonini che non fa mistero delle proprie ambizioni, sta già pensando al prossimo campionato di C e ai colpi di mercato da mettere a segno.

Per capire la forza del Trapani, basti pensare che Cocco e Convitto resteranno a casa e che in avanti ci sono Montini-Sartore-Samake e Kragl, il cui mancino esplosivo faceva la differenza in B fino a un paio di anni fa. L’Imolese però vuole stupire. «Mi fanno piacere i complimenti arrivati da Trapani - commenta Gianni D’Amore che ha ricevuto dalla Sicilia i complimenti di mister Torrisi per il gioco espresso dalla sua Imolese - e cercheremo di meritarli anche in questa partita. Affrontiamo uno squadrone ma come dico sempre ai miei ragazzi ogni partita è un’occasione per fare bene: tanti occhi saranno puntati su di noi e cercheremo di fare vedere ciò che siamo in grado di fare. E’ una gara di andata, significa che non potremo certo pensare che tutto finisca al 90’ per cui credo che sia noi che il Trapani dovremo ragionare su questo: di sicuro spero che non vinca chi, sulla carta, è più forte».

Ribaltare il pronostico che vede il Trapani favoritissimo è il sogno di un’Imolese che, contro il Borgo San Donnino, è tornata a vincere in trasferta dopo una vita e che oggi vuole cercare l’impresa. «Domenica scorsa la squadra ha dimostrato carattere reagendo al gol che abbiamo subìto dopo 5’ e che non era secondo me regolare. Nonostante non venissimo da un momento brillante, ci siamo rialzati e abbiamo conquistato la vittoria che volevamo: l’Imolese che giocherà con il Trapani sarà la migliore possibile perché ci teniamo davvero tanto a fare bene».

L’assenza di Rizzi che non ha smaltito la febbre, il rientro di Gulinatti dopo lo stop di domenica per squalifica, il ritorno fra i pali di Adorni: ecco le news di formazione di un’Imolese che giocherà nuovamente con la difesa a quattro. La semifinale d’andata si gioca alle 17 al Galli, la partita di ritorno in Sicilia il 13 marzo alle 14.30. L’altra semifinale è Varesina-Follonica Gavorrano. D’Amore schiererà l’Imolese con il 4-3-1-2: Adorni; Daffe, Dall’Osso, Ale, Garavini; Brandi, Gulinatti, Vlahovic; Capozzi; Raffini, Antognoni.