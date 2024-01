Calcio D, Antonioli cambia abito al Forlì: «Oggi serve la tuta mimetica»

Il Forlì deve mettere l’elmetto e scendere in trincea. A Certaldo, infatti, sarà battaglia. Il tecnico Mauro Antonioli si aspetta una gara brutta, sporca e cattiva. «Andiamo su un campo difficile, che permette di giocare poco a calcio: bisogna quindi riporre l’abito buono e indossare la tuta mimetica perché ci attende una battaglia, contro una squadra che ha bisogno di punti e, venendo da una vittoria esterna, sarà in fiducia».

I toscani, terzultimi, nell’ultimo turno hanno fatto il colpo in casa del Mezzolara ma i risultati migliori li ha ottenuti fra le mura amiche, pareggiando col Ravenna e battendo San Marino e Prato. «E’ una squadra che mette grande intensità, sta bella chiusa e cerca di ripartire in contropiede con due attaccanti molto pericolosi e veloci. Sarà una partita sulla falsariga di quella di San Mauro: dovremo essere bravi a non scoprirci e a non forzare le giocate, per non correre il rischio di prendere ripartenze fastidiose».

A differenza di una settimana fa, bisognerà cercare di essere più concreti: «Con la Sammaurese abbiamo avuto nel primo tempo la possibilità di fare gol, purtroppo non ci siamo riusciti, invece, in partite del genere, occorre sfruttare il prima possibile gli episodi favorevoli».

Per Antonioli, comunque, quello di San Mauro Pascoli è un punto guadagnato: «Volevamo vincere, poi il match si è complicato con l’espulsione di Drudi e alla fine non penso siano due punti buttati via perché abbiamo giocato 40’ in inferiorità numerica e abbiamo avuto anche l’occasione per segnare. La mentalità, comunque, deve essere quella, andare a fare la partita in tutti i campi e provare a vincere, poi non sempre ci si riesce».

A Certaldo servono i tre punti, anche se il Forlì resta in emergenza: out anche Checchi per infortunio, Drudi e Gaiola per squalifica: «Abbiamo una rosa incompleta, ma non mi piace piangermi addosso: posso spostare Greselin a centrocampo e inserire Valentini, che sta crescendo. Attingeremo anche dalla Juniores, l’importante è andare in campo con la mentalità giusta e la voglia di far bene».

Recuperato Maggioli, sono in dubbio Ballardini, Bonandi, Prestianni, Mosole e Casadio, comunque convocati.

La formazione

Antonioli dovrebbe schierare il Forlì con il 4-3-3: Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli, Rossi; Pecci, Greselin, Valentini; Rosso, Merlonghi, Babbi.