Calcio D, al Victor San Marino il derby sul Ravenna, l’Imolese fa il colpo in trasferta, Sammaurese al tappeto

Copertina per il Victor che si aggiudica il derby contro il Ravenna grazie ai gol nella ripresa di D’Este e Morelli. I giallorossi provano a riaprire la sfida nel finale con l’autogol di De Queiroz ma non basta. I titani sono secondi a -1 dalla squadra di Gadda sempre capolista. Bene l’Imolese che vince nel finale sul campo del Sangiuliano City ridotto in 10 (1-2): per i rossoblù a bersaglio Elefante e Gulinatti. Infine la Sammaurese che perde sul campo tabù di Lodi al cospetto del Fanfulla (2-1): inutile la rete di Misuraca sul doppio svantaggio.