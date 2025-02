Calcio coppa Italia serie D, il Ravenna pareggia a Lavagna ed è in finale (1-1)

Missione compiuta. Il Ravenna per la prima volta nella sua storia raggiunge la finale di coppa Italia in serie D. Dopo il netto 2-0 dell’andata ai giallorossi bastava perdere anche con un gol di scarto in casa della Lavagnese e invece ha sfiorato addirittura la vittoria. Infatti è stata la squadra di Marchionni a passare in vantaggio grazie a Manuzzi al minuto 43, quindi in avvio di ripresa il pareggio ligure con Mutton (53’). A questo punto il Ravenna troverà il Guidonia che ha vinto facilmente 5-0 contro il Martina Franca nell’altra semifinale. Appuntamento il 12 marzo, in campo neutro a Piano D’Accio, a pochi chilometri da Teramo.