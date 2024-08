Altra impresa del Rimini che evidentemente si trova a suo agio nella coppa Italia. Grazie ad un gol del neo entrato Parigi che impiega due minuti per lasciare il segno (fuori l’infortunato Ubaldi), la squadra di Buscè vince a Lumezzane. Ora i biancorossi attendono la vincente di Atalanta Under 23-Vicenza che si gioca domenica. Gli ottavi sono in programma a fine novembre.