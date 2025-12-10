Calcio coppa Italia serie C, il Ravenna perde in casa contro il Renate ai calci di rigore ed è eliminato (7-8)

Serata amara per il Ravenna che conosce la prima vera sconfitta della stagione. Infatti la squadra di Marchionni esce dalla coppa Italia che era un obiettivo dichiarato. I giallorossi perdono in casa contro il Renate per 7-8 ai calci di rigore. Al 41’ i nerazzurri lombardi passano in vantaggio con Anelli. Il Ravenna pareggia a 5’ dalla fine con il neo acquisto Viola. Quindi si va ai calci di rigore dove le due squadre sono perfette. Si va ad oltranza, dove è fatale l’errore del difensore Esposito mentre De Leo realizza il penalty della qualificazione.