Calcio coppa Italia serie C, il Ravenna perde in casa contro il Renate ai calci di rigore ed è eliminato (7-8)

Calcio
  • 10 dicembre 2025
La rete di Bonetti che porta avanti il Renate nel primo tempo (foto MASSIMO FIORENTINI)
Serata amara per il Ravenna che conosce la prima vera sconfitta della stagione. Infatti la squadra di Marchionni esce dalla coppa Italia che era un obiettivo dichiarato. I giallorossi perdono in casa contro il Renate per 7-8 ai calci di rigore. Al 41’ i nerazzurri lombardi passano in vantaggio con Anelli. Il Ravenna pareggia a 5’ dalla fine con il neo acquisto Viola. Quindi si va ai calci di rigore dove le due squadre sono perfette. Si va ad oltranza, dove è fatale l’errore del difensore Esposito mentre De Leo realizza il penalty della qualificazione.

