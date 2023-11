Calcio Coppa Italia C, diretta il Rimini vince a Cesena con le reti di Iacoponi e Lamesta: 0-2 (rivivi il live)

CESENA-RIMINI: 0-2

CESENA (3-4-2-1): Siano; Piacentini, Coccolo, Pitti; Pierozzi, Varone (45’ st Tampieri), Bumbu (45’ st Campedelli), David (1’ st Nannelli); Berti (1’ st Chiarello), Giovannini (28’ st Coveri); Ogunseye. In panchina: 34 Veliaj, 38 Zamagni, 44 Valentini, 76 Trocchia, 32 Castorri, 99 Amadori. Allenatore: Domenico Toscano.

RIMINI (4-3-2-1): Colombi; Stanga, Pietrangeli, Gigli (13’ st Lepri), Rosini; Megelaitis (13’ st Lombardi), Langella (27’ st Marchesi), Delcarro (1’ st Leoncini); Iacoponi, Ubaldi; Cernigoi (34’ st Lamesta). In panchina: 22 Colombo, 2 Brisku, 9 Morra, 19 Semeraro, 20 Accursi, 37 Acampa, 77 Selvini. Allenatore: Emanuele Troise.

ARBITRO: Sfira di Pordenone.

RETE: 9’ pt Iacoponi, 40’ st Lamesta

AMMONITO: Bumbu, Coccolo, Megelaitis, Gigli, Leoncini, Colombi, Varone

NOTE: Spettatori 4.486 per un incasso di 40.572 euro. Angoli 8-2 per il Cesena

49’ st. Finisce 0-2, con il Rimini che vince con merito, legittimando nella ripresa il vantaggio arrivato dopo 9 minuti su sciagurata giocata di Piacentini. Il Cesena ha giocato decisamente meglio nel primo tempo, ma le uscite di Berti e di David nell’intervallo (che Toscano ha voluto preservare in vista di sabato) hanno spento i bianconeri che hanno fallito con Chiarello l’unica chance al 76’.

45’ st. Quattro minuti di recupero. Nel Cesena dentro Campedelli e Tampieri, altri due debuttanti

40’ st. LA CHIUDE LAMESTA. Riceve a metà campo, evita Coccolo e poi si lancia in uno contro uno verso Siano, che fredda con un sinistro nell’angolo: 0-2 e si avvicina Vicenza-Rimini nei quarti.

34’ st. Ultimo cambio nel Rimini: Lamesta rileva Cernigoi. Toscano inverte gli esterni di centrocampo: Nannelli a destra e Pierozzi a sinistra

32’ st. Varone da dietro su Ubaldi dentro la trequarti difensiva del Rimini: giallo

31’ st. Chiarello si divora il pareggio, con un sinistro fiacco da 5 metri sul corpo di Colombi: bella la palla di Bumbu, buco di Lepri, dubbio lo stop di Chiarello (forse di mano). Palla-gol enorme in mezzo al nulla

28’ st. Dentro Coveri, al debutto, per l’infortunato Giovannini

26’ st. Stanga stende Giovannini nei pressi del corner. Negato un fallo nettissimo: calcio sul ginocchio e Giovannini che deve abbandonare il campo. Sfira peggiore in campo per distacco. Dentro Marchesi per Megelaitis

25’ st. Zampata fuori di Cernigoi: partita che si sta spegnendo.

23’ st. Giallo per Colombi per perdita di tempo. Troise prepara Marchesi

22’ st. Destraccio di Bumbu da 25 metri. Il Cesena non riesce a entrare in area e deve provarci da fuori.

19’ st. Cross di Nannelli da sinistra, colpo di testa senza sugo di Pierozzi e palla decisamente fuori

16’ st. Leoncini si aggrappa alla maglia di Bumbu e merita il giallo. Punizione Cesena a 35 metri dalla porta. Varone vuole andare in porta. Destro telefonato che Colombi para agevolmente

13’ st. Doppio cambio nel Rimini: Lepri e Lombardi per Gigli e Megelaitis, i due ammoniti

11’ st. Ottavo corner per il Cesena. Ancora senza esito

10’ st. Gigli abbatte Ogunseye e prende il giallo. Pochi secondi prima Leoncini decisivo nella sua area a intercettare il diagonale di Chiarello. Ottimo impatto per Leoncini

9’ st. Giallo a Megelaitis per gioco falloso su Nannelli

8’ st. Il Cesena è invece sparito in questa ripresa per l’uscita di Berti

7’ st. Ubaldi si divora lo 0-2 di destro dopo uno spunto irresistibile di Leoncini, che ha portato dinamicità al Rimini.

6’ st, Iacoponi conquista il secondo corner per il Rimini, Palla allontanata da Ogunseye, poi Iacoponi per non prendere contropiede sparacchia fuori dallo stadio

4’ st. Sugli sviluppi della punizione, palla lunga su Cernigoi, che al limite l’addomestica tra Coccolo e Piacentini e scarica un gran sinistro che sfiora il palo alla destra di Siano

3’ st. Giovannini cerca un tocco di classe e scatena il contropiede del Rimini: Coccolo stende Cernigoi e prende un giallo un po’ esagerato

2’ st. Toscano risparma David (che sabato dovrà rilevare Donnarumma) e Berti, in grande spolvero

1’ st. Chiarello e Nannelli nel Cesena per il migliore in campo Berti e David. Nel Rimini dentro Leoncini per Delcarro

46’ pt. Finisce il primo tempo con il Rimini in vantaggio 0-1 per il gol di Iacoponi al 9’ su clamoroso errore di Piacentini. Il Cesena ha sempre fatto la partita, ma non ha un attaccante in grado di creare problemi a Pietrangeli e Gigli (Ogunseye in condizioni atletiche rivedibili) e con un Pierozzi incapace di sfruttare gli imbarazzi difensivi di Rosini, anello debole del Rimini. Pesa sul risultato anche l’abbaglio di Sfira, che ha negato un rigore nettissimo al Cesena al 33’

45’ pt. Un minuto di recupero

43’ pt. Ammonito Bumbu

39’ pt. Il Rimini sta difendendo molto bene il vantaggio, ma fatica a riproporsi, nonostante le idee interessanti proposte da Troise, che in fase di possesso palleggia a tre, con Rosini che va a fare la mezzala sinistra e Delcarro si alza per fare una sorta di quartetto offensivo

33’ pt. Rosini placca Pierozzi in area: rigore clamoroso negato al Cesena. Alla fine si riparte dal 7° corner. Calcia Berti e Piacentini devia fuori

30’ pt. Bella manovra del Cesena e solito corner ottenuto da Pierozzi: David va sul secondo palo, dove Varone anticipa il meglio piazzato Piacentini e devia sul fondo

27’ pt. Pierozzi conquista il quinto corner: Colombi esce di pugno su palla lenta di David

24’ pt. Dal punto di vista tecnico e qualitativo, Giovannini e Berti sono il meglio che sta offrendo la partita

22’ pt. Ogunseye va in gol sul filtrante di Pierozzi, ma era partito da posizione di fuorigioco. Non si può neppure parlare di gol annullato

21’ pt. Cesena in costante pressione. Il Rimini è sempre compatto e ordinato

20’ pt. Quarto corner per il Cesena, ma la deviazione di Piacentini prolunga la palla fuori area.

18’ pt. Cesena vicino al pareggio con un triangolo tra i due trequartisti: Giovannini inventa per Berti, che tocca con il destro e calcia in diagonale con il sinistro. Palla fuori di poco

17’ pt. Pierozzi cerca di imitare Piacentini ma poi abbatte Delcarro: corner corto per il Rimini. Langella crossa, Pietrangeli va in anticipo ma gira alto

12’ pt. Delcarro prova il destro dai 25 metri: palla alta

11’ pt. Il Cesena dei giovani cerca di fare gioco e David conquista un terzo corner: palla respinta e sinistro di Berti dai 20 metri che Colombi blocca a terra senza problemi

9’ pt. IACOPONI, RIMINI IN VANTAGGIO. Rimini in vantaggio con Iacoponi, ma pazzesco l’errore di Piacentini, che anticipa Ubaldi, si gira dalla parte sbagliata, rinvia addosso all’attaccante del Rimini, con carambola che libera Iacoponi a 10 metri da Siano, che nulla può.

7’ pt. Berti affonda e crossa: Pietrangeli alza in corner. Sullo spiovente di David, Varone va di testa ma la deviazione è debole e Colombi fa sua la palla

5’ pt. Sul corner di Berti, Giovannini va al tiro dai 20 metri: palla respinta e contropiede di Rosini, che conquista un angolo. Batte Megelaitis e Pierozzi allontana

4’ pt. Giovannini imbuca per Berti, palla un po’ lunga, con Berti che torna da GIovannini, sul cui cross arriva la deviazione in corner,

1’ pt. Si parte. Tocca palla Ogunseye

I giocatori del Rimini salutano i tifosi presenti in curva Ferrovia.

Cesena in campo con la terza maglia, il completo azzurro dedicato alla Curva Mare. Rimini con la tradizionale divisa a scacchi biancorossi.

I tifosi del Rimini sono accorsi in massa e credono molto più di quelli del Cesena alla qualificazione. Lo stesso discorso vale per i due tecnici: da una parte Toscano ha lasciato in tribuna tutti i giocatori che sono partiti dall’inizio a Pescara (e in panchina ha 9 Primavera con i soli over Chiarello e Nannelli) mentre Troise schiera 7 titolari e in panchina ha gli altri.

Scorrono le note di “Romagna capitale”: sciarpata in curva Mare, mentre gli 876 tifosi del Rimini non sono ancora tutti entrati.

Straordinari notturni per Cesena e Rimini, che stasera alle ore 21 scendono in campo al Manuzzi per il derby di Coppa Italia. Convocata mezza Primavera tra i padroni di casa, Toscano effettuerà il più ampio turnover e cambia 11 giocatori rispetto a Pescara. In attacco Giovannini e Berti a sostegno di Ogunseye. In casa Rimini, rosa al completo tranne Tofanari. Appena 4 cambi per Troise: Stanga, Rosini, Delcarro e Ubaldi per Lepri, Semeraro, Lamesta e Morra. In tribuna c’è Banchieri, tecnico della Vis Pesaro che domenica sera ospiterà la squadra di Troise.