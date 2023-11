Nessun intoppo nella tappa di avvicinamento al delicato appuntamento di domani al Neri contro la Fermana (ore 20.45). Troise dovrà rinunciare al solo Tofanari. Da ieri è attiva la prevendita per il derby di Coppa in programma martedì alle 21 a Cesena. Prezzi per il settore ospiti: 12 euro (4 euro per gli under 14) più diritti di prevendita. Biglietti acquistabili fino alle 19 di lunedì sul sito vivaticket e negli abituali punti vendita. Qui il link per la prevendita.