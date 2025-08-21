Calcio Conference League: la Virtus ko di misura in Islanda sogna l’impresa al ritorno a San Marino

Il sogno della Virtus Acquaviva in Conference League continua. I sammarinesi sono stati sconfitti di misura in Islanda, risultato che aperto il passaggio del turno in vista della sfida casalinga tra sette giorni a Serravalle. E’ proprio la Virtus ad andare in vantaggio all’11’ grazie al rigore di Stefan Scappini, poi gli islandesi trovano il pari poco dopo la mezz’ora con Valgeirsson. Nella ripresa il 2-1 al 55’ su calcio di rigore di Thomsen. Nel finale annullato un gol al Breidablik per fuorigioco. «Tra sette giorni il ritorno a Serravalle, servirà un’impresa ma i ragazzi hanno già dimostrato di poterla fare!» si legge nel sito della società.