Calcio Conference League: il tifo per la Virtus Acquaviva in Islanda e a San Marino

Quattro tifosi in Islanda. E tantissimi cuori che sognano l’impresa a San Marino. La Virtus Acquaviva vola sulle ali dell’entusiasmo. La sconfitta di misura (2-1) consente ai neroverdi di continuare a credere in un risultato da annali grazie al sostegno dei tifosi. Alcuni dal vivo, mentre gli altri hanno seguito la sfida dal maxischermo all’interno della Sala Polivalente del Centro Gualdo. Intanto nella storia la compagine sammarinese c’è già entrata dopo il successo col Milsami come dimostra lo striscione appeso a Gualdicciolo.