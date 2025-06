Calcio, Casadei, Prati e Turicchia: tris romagnolo agli Europei Under 21

Tre romagnoli di scuola Ac Cesena sono stati convocati per la fase finale degli Europei Under 21: si tratta del centrocampista cervese Cesare Casadei (Torino), dell’esterno sinistro imolese Riccardo Turicchia (Juventus Next Gen) e del centrocampista ravennate Matteo Prati. (Cagliari). Nella lista dei 23 giocatori chiamati dal ct Carmine Nunziata manca la punta Francesco Pio Esposito che nella giornata di ieri aveva raggiunto il ritiro della Nazionale a Tirrenia. Dopo un confronto con lo staff medico, e una concertazione con i medici dell’Inter, l’attaccante ha salutato i suoi compagni ed è stato costretto a tornare a casa per un problema fisico.