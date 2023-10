Calcio C, Un altro guaio per il Cesena. Shpendi si è infortunato con l’Albania Under 21 e salterà la sfida di oggi contro il Montenegro

“Cristian Shpendi ed Enis Shabani hanno manifestato problemi fisici dopo la partita in Finlandia e sono stati messi sotto osservazione dallo staff medico della Under 21. Per questo il Ct Bushi ha deciso di convocare Steven Bibo ed Eljon Toçi”. Questo il testo del comunicato stampa rilasciato domenica sera dalla federcalcio albanese. Una domenica nera fino in fondo, quindi, in casa Cesena.

Ieri sono però arrivate notizie un po’ più rassicuranti. Cristian sarebbe vittima di un semplice risentimento muscolare: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto a Durazzo hanno infatti escluso lesioni. L’attaccante tornerà a Cesena domani e sarà poi visitato dallo staff medico bianconero. Non è escluso che venga sottoposto ad una ecografia di controllo anche in Romagna: se davvero non ci saranno lesioni, giovedì o venerdì tornerà ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe quindi essere disponibile per la sfida di domenica a Pescara contro il Pineto. Di certo oggi non prenderà parte ad Albania-Montenegro valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 in programma a Durazzo.