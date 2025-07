Calcio C, Rimini sequestro conservativo per un debito di 175.000 euro

Il Tribunale di Milano ha notificato il sequestro conservativo delle quote del Rimini Fc, per un debito di 175mila euro. Si tratta di un contenzioso legato alla cessione del Rimini e quindi alla fine si è arrivati al provvedimento di decreto ingiuntivo. Cosa significa questo? Che queste quote verranno svincolate dietro il pagamento del debito. Una cifra comunque alla portata dell’attuale proprietà, anche se chiaramente questa richiesta arriva in un momento di difficoltà come quello attuale. Un ulteriore contrattempo che si somma a tutti gli altri problemi della società biancorossa. Questo sequestro conservativo, tra l’altro, complica, qualora la proprietà decidesse di passare la mano dopo due soli anni, un eventuale cessione delle quote societarie. Un inghippo in più per la presidente Stefania Di Salvo, che è già alle prese con la prossima scadenza federale del 1° agosto, giorno in cui il club romagnolo dovrà versare una somme vicina al milione di euro, quindi ben più ingente di questa.

Nessuna esclusione ad agosto

Contrariamente a quanto circola in rete in questi giorni, il Rimini non rischia di essere escluso dal campionato di Serie C anche se dovesse essere inadempiente il 1° agosto. Tra chi ha alimentato il fuoco delle polemiche c’è il direttore sportivo della Union Clodiense, Sandro Federico, che qualche giorno fa ha dichiarato: «Tutti sanno la situazione di Rimini e Triestina che se ai primi di agosto non verranno sistemati alcuni particolari non potranno partecipare». La Union Clodiense ha chiesto il ripescaggio ma ripescaggio non potrà esserci. La società biancorossa verrebbe esclusa dal campionato solo se la proprietà non dovesse più pagare da qui al 16 dicembre (quindi i bimestri di luglio-agosto, da saldare entro metà ottebre, e di settembre-ottobre, da pagare entro il 15 dicembre). In tal caso l’esclusione arriverebbe a metà gennaio 2026. Il Rimini potrebbe “sparire” prima solo non si presentasse in campo per 4 partite o se la Figc adottasse, in uno dei prossimi due consigli federali, un provvedimento straordinario.

Provvedimento straordinario