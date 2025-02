Calcio C, Rimini, sei gare senza ko: non era ancora successo

Il momento magico è rappresentato da una striscia positiva di sei partite mai successo fino adesso. Infatti il trend dice dall’11 gennaio in avanti 0-0 a Pescara, in casa con la Lucchese e sul campo del Milan Futuro, quindi 1-1 con il Perugia al Romeo Neri, 2-0 casalingo sull’Ascoli e infine il recentissimo 3-0 a Ferrara contro la Spal per un successo che mancava da ben 15 anni. Magari qualche 0-0 ha fatto storcere il naso, quello con la Lucchese per esempio e non certo all’Adriatico di Pescara, però resta un dato di fatto che da oltre un mese i biancorossi stanno muovendo la classifica, ora anche in modo massiccio. Ed era quello che era stato chiesto al Rimini, tornare a vincere perché i pareggi lo avevano fatto scivolare quasi fuori dai play-off. E per farlo servivano le reti degli attaccanti che puntualmente sono tornati a timbrare. Parigi su tutti, quindi Cioffi e ora anche Gagliano. Nel mezzo vanno sicuramente messe anche le due partite di semifinale di coppa Italia con il Trapani, uno 0-0 in Sicilia e un secco 3-0 in riva all’Adriatico che rendono ancora più corposo il bottino.