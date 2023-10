Questa mattina è arrivato l’annuncio: da domenica 8 ottobre TeleRomagna tornerà a trasmettere le partite del Cesena e del Rimini. Prevista anche la trasmissione delle gare della Spal. “Pubblisole è lieta di annunciare l’acquisto del pacchetto “Dirette e differite/sintesi” di Lega Pro 2023-2024 per le società Cesena Fc, Rimini Fc e Spal Srl. Sul canale 14 di Teleromagna saranno quindi trasmessi in questa stagione 4 incontri in diretta per ogni club, per un totale di 12.