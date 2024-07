Calcio C, il Rimini vuole tenere Malagrida e Marchesi

Il Rimini scalda il motore. Si comincia oggi a mezzogiorno al “Rimini Cafè” con la presentazione del tecnico Antonio Buscè e del suo staff che comprenderà anche il vice allenatore Francesco Nuti e il preparatore dei portieri Federico Agliardi. Quindi da venerdì e per una settimana ci saranno le visite mediche e i test funzionali nella struttura ospedaliera Sol et Salus. Insomma si comincia e tutto ciò poi porterà ai primi allenamenti e soprattutto al ritiro da metà luglio a Frontone nelle Marche e infine in Carpegna.

Malagrida e Marchesi

Ieri sono scaduti i contratti di diversi giocatori biancorossi. Il comunicato della società: «Il Rimini Football Club saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto e li ringrazia per l’impegno e la professionalità al servizio del Club e della città di Rimini, augurando loro le migliori fortune personali e professionali».

Quindi niente nomi ma a quanto pare Lorenzo Malagrida classe 2003, tornato dal prestito alla Sampdoria e Federico Marchesi classe 1999 sono in cima alla lista del taccuino di Geria e soci per un’eventuale conferma.

Con Malagrida ovviamente bisognerà trattare con la società blucerchiata ma stavolta nelle intenzioni del Rimini non solo sulla base di un prestito annuale ma di qualcosa di più. Infatti le intenzioni dei biancorossi sono quelle di provare a valorizzare l’attaccante esterno considerando soprattutto la sua giovane età.

Con il centrocampista centrale, Marchesi, reduce da una stagione in chiaroscuro invece si sta cercando di arrivare ad un accordo economico magari su base biennale.

Il Benevento molla Morra?

Il tormentone dell’estate che comprende anche Davide Lamesta si arricchisce di una nuova puntata. Infatti il Benevento, stavolta riguardo a Morra, sta perdendo sempre più la pazienza perchè l’attaccante non ha ancora preso una decisione definitiva. E allora la società sannita, oltre a stringere i tempi con la punta modenese Jacopo Manconi, è partita alla carica per Gabriele Artistico, classe 2002, reduce da una stagione nella quale ha segnato 12 gol in 37 apparizioni con la maglia della Virtus Francavilla. Retrocesso in serie D, Artistico è di fatto svincolato quando invece a gennaio la società pugliese aveva chiesto un milione di euro per il suo cartellino ed era stato cercato proprio Benevento.