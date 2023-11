Calcio C, Il Rimini affonda la Spal con un rigore di Morra e risale a -1 dalla zona salvezza

Terzo risultato utile consecutivo per il Rimini, che supera 1-0 la Spal e continua la sua risalita. Un derby regionale povero di spunti e di emozioni: il Rimini ci prova ma non riesce, la Spal (con 9 assenze) non ci prova neppure e si limita a giocare per lo 0-0. Riuscendoci fino all’ora di gioco, quando, su uno slalom in area di Lamesta, Tripaldelli va in scivolata e lo fa cadere. Rigore che Morra realizza con un destro in buca d’angolo. E’ il 63’ e da lì alla fine, i biancorossi controlleranno senza affanni la reazione inconsistente della Spal. Seconda vittoria vittoria, e senza gol al passivo, per un Rimini che la prossima settimana sarà atteso da tre trasferte consecutive in casa di Pescara, Sestri Levante e Olbia.

In serata si sono giocate altre due partite: Pineto-Fermana 2-0 e Recanatese-Sestri Levante 2-2.

Questa la classifica dopo 12 giornate: Torres 27 punti; Cesena* 24; Perugia 21; Carrarese e Pescara 20; Recanatese 18; Gubbio, Pontedera e Pineto 17; Ancona 16; Arezzo e Olbia 15; Virtus Entella* 14; Lucchese* 13; Spal e Vis Pesaro 12; Rimini* e Juve Next Gen* 11; Sestri Levante* 9; Fermana 7.