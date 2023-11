Calcio C, Il giudice ha omologato Cesena-Lucchese 3-0 e ha inflitto un’ammenda di 500 euro per l’invasione finale

Il giudice sportivo Stefano Palazzi ha omologato il risultato finale di Cesena-Lucchese: il club toscano, dopo aver “minacciato” ricorso in realtà non lo ha depositiato.

Come previsto, è stata inflitta un’ammenda al Cesena per l’invasione di campo finale. Questo il dispositivo: “Ammenda di 500 euro al Cesena per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti anti-regolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 200 e in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.)”.