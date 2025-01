Calcio C girone B, Rimini-Gagliano, è stato un amore a prima vista

Per la sua felicità: «Ci speravo, sono sincero. Perché Rimini è una bella piazza, con una grande storia alle spalle, ha una tifoseria calda, appassionata, esigente e ha una società molto solida. Negli anni, poi, ha rilanciato tanti giocatori ed è quello che spero possa accadere anche a me. Ho visto qualche partita, non tante, ma mi è sembrata una squadra ben organizzata, con un gruppo molto affiatato. Ho fatto pochi allenamenti però l’atmosfera che si respira è ottima e quindi ci sono tutte le componenti per fare bene».

«Il primo interessamento c’è stato durante le vacanze di Natale - svela l’attaccante di Alghero classe 2000 arrivato in piazzale del Popolo con la formula del prestito con diritto di riscatto - il mio procuratore è stato contattato dal direttore Di Battista che gli ha prospettato la possibilità di un mio trasferimento a Rimini. Poi, però, non abbiamo saputo più nulla tanto che sono tornato a Cerignola convinto che l’occasione fosse sfumata. Negli ultimi due o tre giorni, invece, c’è stata un’accelerazione e in poco tempo il passaggio è stato concluso».

Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Gagliano fa il suo esordio in U17 segnando 10 reti nella stagione 2016-2017, fino ad arrivare in doppia cifra anche con la Primavera con cui disputa due Tornei di Viareggio. Nella stagione 2019-2020 viene aggregato alla prima squadra e il 29 luglio del 2020, Walter Zenga, arrivato sulla panchina sarda, lo schiera titolare contro la Juventus fresca di Scudetto. E lui cosa fa? Dopo appena otto minuti mette la palla alle spalle di Gigi Buffon e, non contento, serve anche l’assist a Simeone per il 2-0. La società sarda decide di mandarlo a fare le ossa in Serie C, facendolo, però, rimanere sull’Isola: la destinazione è Olbia dove gioca 19 gare segnando un gol. Poi veste le maglie di Avellino (14 presenze e 3 reti), Padova (14 presenze), Potenza e Foggia (31 gare e 4 reti) per arrivare al Cerignola dove è stato impiegato 8 volte realizzando una sola rete, guarda caso alla Juventus Next Generation. E ora il Rimini.