Calcio C girone B, Rimini, da 4 anni l’anno nuovo inizia con una sconfitta

Si comincia nella stagione 2021-2022 quella della promozione in serie C. Era un Rimini perfetto, senza punti deboli, costruito con sagacia in tutte le sue componenti. Eppure dopo quasi un mese di sosta, alla ripresa del campionato la squadra biancorossa si reca sul campo del Ghiviborgo per un match che rappresentava il recupero della 15esima giornata. Era il 19 gennaio e sulla carta non doveva esserci partita tanta era la differenza tra le due squadre. Invece finì 2-1 per i toscani che passarono in vantaggio poco prima dell’intervallo con Bongiorni, quindi nella ripresa al 90° pareggiò Pietrangeli e sembrava finita lì. Invece nel tentativo di vincere la squadra di Gaburro subì un’infilzata da Bachini al minuto 93.

Nella stagione 2022-2023, al primo anno di serie C, dopo le feste natalizie il Rimini era atteso dal derby di Cesena. Dopo un grande girone d’andata i biancorossi erano in calo come aveva confermato il passo falso pre Natale in casa contro il San Donato Tavarnelle. Era l’8 gennaio e il Rimini se la giocò quasi alla pari dei bianconeri che erano più forti fallendo anche un clamoroso gol nel primo tempo. Poi anche qui quando ormai tutto pareva indirizzato verso lo 0-0 ecco il gol di Prestia al minuto 84 su palla inattiva che decretò la sconfitta.

Nella stagione 2023-2024, invece, quindi l’anno scorso il Rimini di Troise era reduce dal solito capitombolo interno pre natalizio, stavolta con il Gubbio, e nel giorno dell’Epifania era atteso dalla poca simpatica trasferta di Arezzo sempre amara per i colori biancorossi. Così Pattarello mise le cose in chiaro al minuto 72 anche in questo caso quando ormai pareva che finalmente la prima dell’anno potesse portare qualcosa di buono.

Infine il presente: sempre giorno dell’Epifania, sempre in trasferta per la quarta volta consecutiva e sempre una ripresa amara. Stavolta a Chiavari contro la Virtus Entella trascinata dalle reti di Franzoni e dell’ex Bariti al 74’, in mezzo il provvisorio pareggio di Piccoli.