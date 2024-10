Calcio C girone B, punto d’oro del Rimini ad Arezzo (1-1)

Il Rimini torna a muovere la classifica strappando un punto pesante su un campo storicamente difficile come quello di Arezzo (1-1). Dopo un clamoroso rigore non dato ai biancorossi per fallo di mano evidente dell’ex di turno, Gigli, sul colpo di testa di Gorelli in seguito al calcio d’angolo di Falbo sono i padroni di casa a passare in vantaggio con l’ex cesenate “Robertone” Ogunseye al 25’. Ma la squadra di Buscè si ribella all’idea della seconda sconfitta consecutiva e nella ripresa al 55’ perviene al pareggio con Longobardi. Al minuto 88 trema il Rimini e soprattutto il palo alla sinistra di Colombi sul colpo di testa, da palla inattiva, di Gucci. Finisce 1-1 e va bene così.