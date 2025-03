Calcio C girone B, le disposizioni dell’Osservatorio per Vis Pesaro-Rimini

«Il Rimini Football Club informa che per la partita Vis Pesaro-Rimini, in programma sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00 allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha indicato che la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Rimini sarà esclusivamente nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Rimini FC.

Si comunica inoltre che è possibile sottoscrivere la fidelity allo Store Rimini FC (Stadio “Romeo Neri” ingresso tribuna centrale) già questa settimana nei seguenti giorni e orari: giovedì dalle 10:30 alle 12:30, venerdì e sabato dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19».