Ancora una volta è il campo nemico ad essere fertile per il Rimini. Così dopo la sconfitta casalinga contro la Ternana, la squadra biancorossa si riscatta in trasferta, stavolta a Legnago (1-3). Rimini in vantaggio al 28’ grazie ad un autogol del capitano veneto Noce, quindi il pari del Legnago al 65’ con Franzolini di testa, ma il neo entrato Parigi mette tutti d’accordo trovando la zampata giusta al minuto 77. Ma non è finita perchè l’altro neo entrato, Cioffi, chiude i giochi al 91’.