Il Rimini torna a vincere al Romeo Neri e lo fa in modo fragoroso. Infatti i biancorossi, che non gioivano in casa dall’8 febbraio scorso (2-0 all’Ascoli) rifilano quattro gol al Sestri Levante (4-2) grazie alle doppiette di Parigi (6’ e 7’ del primo tempo) e Cinquegrano (64’ e 77’). Partita sempre in controllo anche dopo le reti dei liguri con Parravicini (67’) e Nunziatini (81’). Per la squadra di Buscè tre punti d’oro in chiave play-off. Prossimo impegno sabato a Pesaro contro la Vis.