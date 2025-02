Calcio C girone B, il Rimini non si ferma più e dilaga a Ferrara contro la Spal (0-3)

E’ il momento migliore del Rimini in questa stagione. Dopo aver raggiunto la finale di coppa Italia con un sonoro 3-0 ai danni del Trapani, tratta allo stesso modo anche la Spal a Ferrara dove non vinceva da 15 anni (0-3). I biancorossi aprono i giochi nel primo tempo con Gagliano che di testa fa secco l’ex biancorosso Galeotti. Quindi al ritorno in campo entra Parigi per l’esordiente Leonardi e il bomber fa subito centro, imitato nel finale da un gran tiro a giro di destro di Longobardi, tra i migliori in campo.