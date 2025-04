Calcio C girone B, il Rimini dopo il trionfo in Coppa Italia: «Ha vinto una città intera»

E’ tempo di ringraziamenti in casa Rimini dopo il trionfo in Coppa Italia. Così la società biancorossa attraverso un comunicato. «Una partita di pallone può valere tanto o poco: dipende sempre dal contesto, dalla prospettiva, dalla condivisione. Alzare la Coppa Italia al Romeo Neri davanti a una città coinvolta e che non è mai cambiata perché in fondo ha bisogno di furore, di sfide, di avversari e soprattuto di petti gonfiati per mostrare l’orgoglio, ti convince che in quella sera nulla al mondo valesse altrettanto. Tanti anni di attesa sono sufficienti, infatti, per farti sentire per una sera al centro del mondo. E dopo questo traguardo storico, che al tempo stesso è una nuova partenza, dopo aver assaporato per ventiquattro ore il dolce sapore della vittoria, per noi è il momento dei ringraziamenti.

La vittoria della Coppa non è solo calcio e non è solo nostra perché senza condivisione non esiste gioia. Ha vinto una città intera che sotto i riflettori più nobili ha messo in mostra il suo volto più bello, quello conosciuto in tutto il mondo. Non ci saremmo mai riusciti da soli quindi grazie ai nostri tifosi che hanno colorato il “Romeo Neri” spingendoci alla conquista, grazie alle società del territorio che hanno partecipato a questo evento, grazie all’amministrazione comunale per il sostegno, grazie al Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, al Questore Olimpia Abbate e al Capo di Gabinetto Gabriele Magnoni per la disponibilità e la collaborazione nei complicati passaggi della fase organizzativa, grazie al dirigente del servizio dott. Giuseppe Todaro e alla squadra della Digos per la gestione dell’evento insieme a tutte le forze dell’ordine coinvolte, grazie alla Lega Pro per il supporto, ai media impegnati nel racconto di questa finale, alle società calcistiche presenti e a tutti i nostri sponsor e volontari.

Grazie, infine, alla società Giana Ermino, avversario di valore, al quale rendiamo onore augurandoci insieme altre serate come quella trascorsa. Il bello del pallone è che non è niente di serio sino a quando non ti tocca da vicino e questa serata vissuta insieme, questo risultato, è come una riga sul recente passato che finalmente guarda avanti».