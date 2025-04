Calcio C girone B, il Rimini chiude la fase regolare con un pareggio contro il Pineto (1-1)

Il Rimini pareggia in casa con il Pineto e chiude la fase regolare al 9° posto con 51 punti. Al Romeo Neri quindi niente vittoria nell’ultimo turno ma del resto è un po’ tutto l’anno che i biancorossi faticano in casa. Ora un po’ di riposo e poi testa ai play-off che per la squadra di Buscè cominceranno in trasferta domenica 11 maggio. Con gli abruzzesi l’incontro inizia male alla luce del vantaggio ospite di Pellegrino dopo appena 8’. Ma Lombardi pareggia al 21’, quindi qualche scaramuccia qua e là senza però che il punteggio cambi ancora. Per quanto riguarda i verdetti, il Legnago Salus retrocede in serie D, mentre nei play-out questi gli accoppiamenti: Lucchese-Sestri Levante e Spal-Milan Futuro. Per quanto riguarda invece il primo turno preliminare dei play-off queste le partite in programma domenica prossima: Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera, Pineto-Pianese. Il secondo turno invece si giocherà mercoledì 7 maggio ed entrerà il gioco il Pescara.