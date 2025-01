Calcio C girone B, Gagliano è il nuovo attaccante del Rimini: arriva in prestito dal Cerignola

«Il Rimini Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2000 Luca Gagliano. Il nuovo giocatore biancorosso cresciuto nelle giovanili del Cagliari ha esordito in Serie A con la stessa maglia nella stagione 2019/20 segnando un gol alla prima da titolare contro la Juventus. In Serie C ha indossato le casacche dell’Olbia poi Avellino, Padova e nella scorsa stagione quelle di Potenza e Foggia collezionando 31 presenze con 4 gol. Arriva dall’Audace Cerignola dove nella prima parte di stagione è sceso in campo otto volte segnando un gol. Luca Gagliano si lega al Rimini FC con la formula del prestito fino a giugno 2025 e diritto di riscatto».