Calcio C girone B, colpo grosso del Rimini che vince a Campobasso ed è settimo in classifica

Una doppietta di Parigi nel primo tempo al 9’ e al 46’ regala al Rimini una bella vittoria a Campobasso. I molisani sono rientrati in partita in avvio di ripresa con la rete di Di Stefano (51’) ma la squadra di Buscè ha poi retto l’urto all’assalto disperato dei padroni di casa vincendo alla fine con merito e issandosi al settimo posto in classifica. Una settimana, dunque, iniziata male, con la sconfitta interna con la Vis Pesaro e finita in modo trionfale dopo che mercoledì c’era stato l’approdo ai quarti di finale di coppa Italia grazie al 2-1 a Vicenza.