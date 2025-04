Calcio C girone B, Buscè è sicuro: «Con il Campobasso sarà un Rimini vero»

Il pericolo c’è, e Antonio Buscè non lo nasconde. Dopo la straordinaria vittoria della Coppa Italia, la possibilità di un calo di energia, soprattutto mentale, è possibile «ma i ragazzi mi hanno detto che non mi devo preoccupare perché non vogliono fare brutte figure». Anche perché il Campobasso (si gioca domani al Romeo Neri alle 17.30) salirà in Romagna con l’obiettivo di conquistare i punti per la matematica salvezza. Il Rimini non avrà Gorelli, Cernigoi, Brisku, Accursi e proprio questa mattina si è aggiunto Semeraro per un problemino a un polpaccio: «Dobbiamo fare di tutto per chiudere il campionato in zona play-off, decimi, noni o ottavi non importa, la cosa che conta è essere dentro. Non sarà una partita facile, ma noi proveremo a sfruttare l’onda della vittoria».