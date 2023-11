GUBBIO-CESENA 1-1 GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Tozzuolo, Signorini (34’ st Pirrello), Mercadante; Morelli (34’ st Frey), Mercati, Bulevardi (24’ st Rosaia), Dimarco (17’ st Corsinelli); Spina, Di Massimo; Udoh (34’ st Montevago). In panchina: 1 Stacchiotti, 77 Greco, 25 Guerrini, 33 Brogni, 6 Casolari, 38 Di Gianni. Allenatore: Piero Braglia. CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi (1’ st Pieraccini), Prestia, Silvestri; Adamo (29’ st Pierozzi), Francesconi, De Rose, Donnarumma; Kargbo, Bumbu (19’ pt Shpendi, 29’ st Ogunseye); Corazza. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Pitti, 25 David, 4 Chiarello, 14 Berti, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano. ARBITRO: Costanza di Agrigento RETI: 16’ pt Di Massimo, 37’ pt Adamo AMMONITI: Bulevardi, Spina, Dimarco ESPULSO: 3’ pt Corazza NOTE: Spettatori 1.500 circa. Angoli 1-0 per il Cesena

50’ st. Finisce qui. Un Cesena tutto cuore porta a casa un punto pesantissimo e allunga la striscia di risultati positivi. I problemi saranno nelle prossime partite, visto che sono in arrivo le convocazioni di Shpendi e Kargbo in nazionale e la squalifica di Corazza.

48’ st. Donnarumma calcia, Silvestri ci arriva di testa ma devia sul fondo 47’ st. Ogunseye si lancia solo contro la difesa del Gubbio e si fa stendere dall’ingenuo Pirrello. Punizione per il Cesena a 25 metri dalla porta 45’ st. Assegnati 5 minuti di recupero. 43’ st. Donnarumma a terra con i crampi: gioco fermo 41’ st. Break bianconero con Kargbo, Ogunseye, Pierozzi e Donnarumma, il cui cross attraversa l’area e sfila in fallo laterale 38’ st. Francesconi tenta una finezza sulla trequarti offensiva e finisce per scatenare il contropiede umbro, con Di Massimo che lancia lungo per Spina, anticipato fuori area con i piedi da Pisseri. 34’ st. Dentro Pirrello, Frey e Montevago, fuori Signorini, Morelli e Udoh: il Gubbio ha esaurito i cambi 32’ st. Pronti gli ultimi cambi nel Gubbio 29’ st. Doppio cambio nel Cesena: dentro Pierozzi e Ogunseye per uno stremato Adamo e per un non brillantissimo Shpendi 28’ st. Spina prova il sinistro dai 30 metri: palla lontanissima dai pali 27’ st. Il Cesena inizia ad accusare un po’ la fatica e spesso si ricompatta negli ultimi 35 metri 26’ st. Corsinelli cerca la rovesciata in area su cross di Spina: palla mancata che esce sul fondo 24’ st. Nel Gubbio entra un altro ex, Rosaia, ed esce Bulevardi 23’ st. De Rose allarga a sinistra per Shpendi, che calcia dai 20 metri: Vettorel blocca a terra 22’ st. Kargbo spara contro il palo ma era in fuorigioco sulla punizione di De Rose 17’ st. Braglia è sveglio e toglie Dimarco prima che si faccia espellere: dentro Corsinelli

14’ st. Primo corner della partita: lo conquista Karbgo. Donnarumma calcia e la difesa respinge 12’ st. Dimarco abbatte Adamo con una sbracciata a palla fuori: ammonito. Ma andava espulso. Direzione orribile quella della terna 10’ st. Il Gubbio sta cercando di forzare i tempi e prova a comprimere i bianconeri nella propria metà campo 9’ st. Il Cesena quando ha palla cerca di difendersi facendo un po’ di possesso 5’ st. Pieraccini prima è troppo lezioso in costruzione, poi è bravo a stoppare in scivolata il tiro di Di Massimo 4’ st. Punizione laterale di Donnarumma e sul secondo palo spunta Silvestri: incornata bloccata da Vettorel 3’ st. Kargbo riparte, Spina lo trattiene e viene ammonito 1’ st. Nel Cesena dentro Pieraccini per Ciofi. Si riparte 49’ pt. Finisce il primo tempo sull’1-1. Cesena super perché in dieci dal 3’ per l’espulsione di Corazza per una probabile sbracciata su Signorini 45’ pt. Saranno 4 i minuti di recupero 42’ pt. Fallo di De Rose su Di Massimo ai 22 metri. Punizione per il Gubbio: Dimarco calcia contro la barriera, poi Pisseri blocca il cross di Mercadante 40’ pt. Adamo a terra dopo un contatto a palla lontana con Signorini, che sbraccia. L’assistente Chiavaroli di Pescara questa volta non vede 39’ pt. Ancora Cesena: Kargbo vola e allarga per Donnarumma, cross al centro e colpo di testa di Shpendi, colpito al volto da Signorini con una scarpata. Poteva starci il rigore

37’ pt, ADAMO: 1-1. Fantastico pareggio del Cesena, con un’azione incredibile di Kargbo, che ne porta a spasso tre e poi premia il taglio magistrale di Adamo, che entra in area da destra e con un colpo sotto di sinistro insaccam sull’uscita di Vettorel 33’ pt. Il Cesena sta cercando di difendere lo svantaggio minimo. Fin qui non si è visto Shpendi 29’ pt. Gubbio a un passo dal 2-0 con Di Massimo, che sfrutta un altro buco tremendo di Ciofi e calcia da distanza ravvicinata. Pisseri salva con la faccia e ora ha bisogno di cure mediche perché sanguina 28’ pt. L’ex Udoh si allarga a sinistra e crossa teso: Pisseri devia in fallo laterale 27’ pt. Cesena che attacca con generosità: piovono i cross da Donnarumma e Adamo, ma dentro l’area comandano i padroni di casa 21’ pt. Kargbo si divora il pareggio. Clamoroso: colpo di testa fuori da tre metri su cross da destra di un Ciofi che nell’ultimo periodo piace quando avanza ma non quando difende 18’ pt. Pronto Cristian Shpendi: esce Bumbu 16’ pt, GUBBIO IN VANTAGGIO. Segna Di Massimo, su mancata chiusura di Ciofi, su assist da destra di Morelli, che aveva anticipato Donnarumma con un intervento energico ma ritenuto corretto. Ora per il Cesena diventa un’impresa poter risalire. Gravissimo, rivisto in tv, l’errore di Ciofi. Poi per Di Massimo è stato facile segnare anche perché Pisseri era già a terra 14’ pt. Altra iniziativa personale di Kargbo e altro tiro dai 18 metri respinto dal muro di casa 13’ pt. Mercati va al tiro dai 25 metri: palla lenta che esce di mezzo metro alla destra di Pisseri. Intanto neppure le immagini tv fanno chiarezza su ciò che è successo. O meglio, si vedono solo Corazza e Signorini cadere mentre corrono verso la porta del Gubbio e la palla l’ha Donarumma a sinistra

11’ pt. Cesena aggressivo e coraggioso anche se in dieci. I difensori di casa fermano prima Kargbo e poi Francesconi al limite 7’ pt. Punizione dal limite per il Cesena. Ma l’arbitro Costanza è in tilt e ha ammonito un minuto fa Bulevardi che era andato a sbattere fuori dal campo su Kargbo: la barriera respinge la punizione di Adamo 4’ pt. Nessuno ha capito o visto nulla. Nessuno tranne l’assistente Chiavaroli di Pescara, che ha richiamato l’arbitro per far cacciare Corazza 3’ pt. Scontro tra Corazza e Signorini a palla lontana: l’assistente richiama l’arbitro. Espulso Corazza. Clamoroso 2’ pt. Kargbo si destreggia al limite e prova il sinistro: respinge Signorini. 1’ pt. Si parte. Il primo pallone lo tocca Corazza. Ora minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione in Toscana. Applausi del pubblico. Il Gubbio ha vinto il sorteggio e ha scelto di difendere nel primo tempo dalla parte della propria curva. Il calcio di inizio lo darà il Cesena.

Squadre che sono scese in campo. Braglia dovrebbe mettersi a specchio con il 3-4-2-1. Da segnalare che al Cesena sembrerà di giocare in casa. Presenti non più di 1.500 spettatori, di questi 667 nel settore ospiti, più un’altra quarantina di tifosi in tribuna