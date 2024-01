Calcio C, Cesena: porte aperte a Vercelli contro il Sestri

Prosegue a Villa Silvia la marcia di avvicinamento del Cesena al testacoda di sabato sera contro la Fermana, in programma al Manuzzi alle ore 20.45. Ieri, con un comunicato, la Lega Pro ha ufficializzato quanto già aveva disposto il giudice sportivo, ovvero che la gara contro i marchigiani si disputerà a porte chiuse. La buona notizia, invece, riguarda Sestri Levante-Cesena di lunedì 19 febbraio: il posticipo dell’ottava giornata di ritorno, in programma allo stadio Silvio Piola di Vercelli, si giocherà regolarmente a porte aperte. Lo ha comunicato ieri il club ligure con una nota sul proprio sito, dopo che cinque delle ultime sei sfide casalinghe disputate in Piemonte si erano giocate senza pubblico.

Sarà Giuseppe Vingo della sezione di Pisa l’arbitro di Cesena-Fermana. Il fischietto toscano avrà come assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno e Ilario Montanelli di Lecco, quarto ufficiale Giuseppe Scarpati di Formia. Al secondo anno in Can C, Vingo ha già diretto due volte il Cavalluccio al piano inferiore, nella stagione 2018-2019 in D, in occasione di Cesena-Avezzano 3-1 (campionato) e di Cesena-Lecco 0-2 (semifinale Poule Scudetto sul campo neutro di Foligno). Nessun precedente con la Fermana.