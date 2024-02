Calcio C, Cesena: la Torres non molla e passa a Pontedera. L’Arezzo pareggia e aggancia il Rimini

Pontedera-Torres 1-2 Una Torres cinica punisce eccessivamente un buon Pontedera. Primo tempo con i toscani che si fanno preferire e hanno una doppio ghiotta occasione da gol con Ianesi alla mezzora, ma la punta di casa non trova la porta, quindi anche il destro di Delpupo finisce non lontano dall’incrocio dei pali. Nella ripresa cross da destra di Mastinu e Scotto di testa in area non perdona al 52’. Il Pontedera ha reagito immediatamente e al 53’ una clamorosa traversa su bordata di destro di Ianesi salva Zaccagno. Il pari sembra nell’aria, invece al 62’ arriva lo 0-2: cross da sinistra di Scotto e volèè di destro di Zambataro a gonfiare la rete. All’89’ accorcia Provenzano di testa sugli sviluppi di un angolo. Nell’altro anticipo di ieri sera, Spal-Arezzo è terminata 0-0, con i toscani che agganciano il Rimini.

La classifica

Cesena 68, Torres* 59, Carrarese 49, Perugia 46, Gubbio 44, Pescara 41, Pontedera* 39, Juventus Next Gen 37, Pineto 36, Rimini e Arezzo* 35, Virtus Entella 33, Vis Pesaro e Lucchese 32, Ancona 30, Spal* 29, Sestri Levante 28, Recanatese 24, Olbia 21, Fermana 18. (*Una gara in più)