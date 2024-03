Calcio, biglietti Italia-Lettonia Under 21 a Cesena, la prevendita parte lunedì 4 marzo

È pronta a colorarsi d’azzurro l’Emilia-Romagna, che nei prossimi giorni ospiterà due gare della Nazionale Under 21 (venerdì 22 marzo, ore 18.15, Italia-Lettonia all’Orogel Stadium Manuzzi’ di Cesena e martedì 26 marzo, ore 18.15, Italia-Turchia al “Paolo Mazza” di Ferrara). I tifosi emiliano-romagnoli torneranno poi a sventolare il tricolore martedì 4 giugno (ore 21) al “Dall’Ara” di Bologna in occasione dell’amichevole tra la Nazionale A e la Turchia, penultimo test per la squadra di Luciano Spalletti prima dell’esordio a Euro 2024.

Prezzi popolari per l’Under 21

Per i due match dell’Under 21 la Figc ha deciso di confermare la politica dei prezzi popolari, con tagliandi a partire da 5 euro e prezzi ridotti per Under 18 e Over 65. E inoltre chi acquisterà il biglietto per uno dei due incontri avrà diritto ad uno sconto sull’acquisto del tagliando per l’amichevole tra la Nazionale A e la Turchia. Lunedì 4 marzo presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti internet www.figc.it e www.vivaticket.it inizierà la vendita dei biglietti per Italia-Lettonia: 5 euro per i distinti (biglietto ridotto a 1 euro), 14 per la Tribuna (biglietto ridotto a 5 euro), con i tagliandi ridotti riservati agli Under 18 e agli Over 65 e disponibili solo presso i punti vendita Vivaticket. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito inviando entro martedì 19 marzo una e-mail all’indirizzo ticketing@figc.it, mentre i titolari delle tessere federali e delle tessere Coni valide per il 2023 potranno fare richiesta di accredito entro martedì 19 marzo al link https://figc.getyourevent.online. Inizierà invece lunedì 11 marzo la vendita dei biglietti per il match di Ferrara tra Italia e Turchia. Analoghi i prezzi dei tagliandi: 5 euro per la Gradinata Nord (biglietto ridotto a 1 euro), 14 per la Tribuna (biglietto ridotto a 5 euro). Anche in questo caso i tagliandi ridotti, riservati agli Under 18 e agli Over 65, potranno essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito inviando entro sabato 23 marzo un’email all’indirizzo ticketing@figc.it.