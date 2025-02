Calcio B, la risposta del Cesena alla direttiva dell’Osservatorio sulla gara di Brescia

Il comunicato della società bianconera sulla direttiva dell’Osservatorio che definisce Brescia-Cesena partita a rischio: «In relazione alla determinazione 08/2025 pubblicata dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive in data 26 febbraio 2025, il Cesena FC intende manifestare tutto il proprio stupore per la decisione di classificare la partita Brescia-Cesena, in programma sabato 8 marzo e valida per la 29° giornata del Campionato di Serie BKT 2024/25, come sfida caratterizzata da profili di rischio per l’ordine pubblico, alla luce dello storico ed ultradecennale gemellaggio esistente tra le due tifoserie, che già nel match di andata hanno condiviso sani momenti di tifo ed aggregazione sia dentro che fuori l’impianto sportivo. Nel prendere atto della scelta adottata dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, il Cesena FC ribadisce la propria volontà di proseguire nelle interlocuzioni con le Autorità e gli Enti preposti alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di poter comprendere più approfonditamente i rilevati profili di rischio connessi alla partita Brescia-Cesena».